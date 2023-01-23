『354 シルバーセット 冷蔵庫 洗濯機 一人暮らし 小型 極美品 大人気【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 35分に出品され04月01日 05時 35分に終了予定です。即決価格は14,937円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎冷蔵庫



▫️年式 2019年製

▫️メーカー ハイアール

▫️型番 JR-XP2NF148F

▫️容量 148L

▫️寸法 高127幅50奥59





⭐︎洗濯機



▫️年式 2019年製

▫️メーカー ハイアール

▫️型番 JW-XP2C55E

▫️容量 5.5キロ

▫️寸法 高88幅52奥50



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（エアコンのみ設置できません）



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【清潔】【品質】にはどこにも負けない自信があります！



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