『美品 jil sander ジルサンダー モックネックニット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 04分に出品され04月01日 10時 04分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジルサンダー モックネック ニット ブラック



モックネックでドロップショルダーのボックス型シルエット



サイズ：46 日本M~Lサイズ



肩幅：約54cm

身幅：約57m

着丈：約67m

袖丈：約60m

※素人採寸ですので誤差がある場合があります。



1度だけ短時間で着用

製品の性質上、多少の毛羽立ちはありますが綺麗な状態です



あくまで中古品ですので神経質な方はお控え下さい



※返品・返金には一切対応致しません

※トラブル防止の為プロフィールご確認の上でご購入して下さい



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

jil

sander

ジルサンダー モックネックニット