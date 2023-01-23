『NEEDLES ロングカーディガン モヘア レオパード柄【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 06分に出品され03月08日 03時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:ニードルズ



使用する機会が無くなったので出品いたします。

21AWのレオパード柄モヘアロングカーディガンになります。

新品で購入しましたが着る機会がないのでお譲り致します。



新品未使用ですが1度開けているので、美品扱いでお願いします。



サイズ：Sサイズ



※当方175cm普通体型でゆったり目にサイズ感だったので殆どの方はSサイズでいいと思います。

着丈 104.5cm

身幅 57cm

肩幅 55cm

袖丈 60cm



素材

モヘヤ 55%

ナイロン 30%

毛 15%



日本製



自宅保管ですので、ご理解いただいた上で

ご購入をお願いいたします。



そのほかご質問などありましたら、お気軽にお問いあわせてください！



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEEDLES

ロングカーディガン

モヘア

レオパード柄