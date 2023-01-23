『Coach トートバッグ A4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 11時 34分に出品され03月11日 11時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチのトートバッグです

数回使用したのみです



サイズ 上辺40 下辺35 h26 d16



- ブランド: Coach

- 素材: 合成皮革

- スタイル: トートバッグ

- サイズ: A4収納可



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Coach

トートバッグ

A4