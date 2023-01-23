『[良品] ルイヴィトン カバメゾ モノグラム トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 06時 32分に出品され04月08日 06時 32分に終了予定です。即決価格は15,200円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入先 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋 ストアオークション



ブランド:LOUIS VUITTON ルイヴィトン



型番M51151

刻印TH1000

カラー:ブラウン モノグラム

サイズ:幅38cm/高さ32cm/マチ16cm



一般的な使用感とヌメ革の水シミがございますが破れや破損は見当たりませんので普段使いなら問題なくお使いいただける商品でございます。

状態につきましては画像をご覧ください。

現状でのお渡しとなります。



#まぴをshop 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [良品]

ルイヴィトン カバメゾ モノグラム トートバッグ