『c-boy style (vol.842)シティーボーイ グランパコアコーデ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 09時 19分に出品され03月30日 09時 19分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 <商品説明>

本商品はトップス、パンツのみのセットです。

◎トップス

スペイン製 総柄 カーディガン

※インナーは付きません

※小サイズ汚れあり(画像7、8枚目参照)



表記サイズ: XL程度のサイズ感

肩幅: ラグラン丈のため測定不可

身幅: 65cm

着丈: 70cm



◎パンツ

Levi’s 505 デニムパンツ



表記サイズ: W38 L30 ※XL程度のサイズ感

ウエスト: 46.5cm (平置き採寸)

総丈: 102cm





✅小物類に関しては下記金額を上乗せ頂けますとセット販売させて頂きますので、コメントください。

◎時計：3,000円

◎サングラス：2,000円

◎ブレスレット：1,500円



⚠️ 注意

ネックレス、リング、シューズ、キャップは付属しません。スタイリングイメージの参考として掲載しています。



✅各種割引

①フォロー割

アカウントをフォロー頂きましたら、300円引。



②リピーター割

以前ご購入頂いた商品のNo.をコメントで教えて頂けましたら、200円値引。



③まとめ買い割

2セット以上ご購入の場合、1セットにつき500円割引。



※全てセットでの購入時のみ対象です。

①②のみ併用可能でございます。



・商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。

・ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。



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c-boy

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8252201029 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ c-boy

style

(vol.842)シティーボーイ

グランパコアコーデ