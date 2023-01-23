『るー様専用バーバリー トートバッグ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 17分に出品され03月30日 00時 17分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バーバリーのオンラインショップで購入

日本未発売

20万円くらいだったと思います。

オール牛革

使用は10回未満です。



37✖︎42✖︎9です



写真のとおりところどころ

傷があります。



ショルダー無くしてしまいました(^^;



よろしくお願いします！



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ るー様専用バーバリー トートバッグ 黒