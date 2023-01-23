『【並行輸入品】ルイヴィトン LOUIS VUITTONIVトートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 55分に出品され04月20日 19時 55分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※こちらのサイトにて並行輸入品として購入しました。

一回数時間使用私には、大きすぎて、どなたか使って下さる方にお譲り致します。



商品の説明



【サイズ】

上の部分：約45cm

下の部分：約32cm

高さ：約28cm

幅：約16cm

取っ手：約47cm



【ポーチ】

縦：約14.5cm

横：約24cm



【付属品】

保存袋・スカーフ



★検品した所10枚目、11枚目の画像（同じ箇所です）小さい穴と黒い汚れの物がありました。使いはじめの時に確認すれば良かったと思いました。上から見た所あまり目立ちません。ご了承のうえご購入宜しくお願い致します。



【注意事項】

※トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。



※購入後の返品対応はしておりません宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【並行輸入品】ルイヴィトン

LOUIS

VUITTONIVトートバッグ