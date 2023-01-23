『✨近年モデル 定価10万越✨ ボッテガヴェネタ セットアップ シャツ パンツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 59分に出品され03月19日 15時 59分に終了予定です。即決価格は22,350円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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鑑定済みの為、確実に正規品でございます。

匿名で即日発送させて頂きますので、

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◆商品詳細◆



BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ 2点

セットアップ オープンカラー シャツ パンツ 開襟

ポケット メンズ ベージュ

近年モデル ハイブランド 高級

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用



サイズ



シャツ

肩幅49cm

身幅56.5cm

袖丈24.5cm

着丈71.5cm



パンツ

ウエスト72cm

ヒップ110cm

股上42cm

股下19.5cm

わたり幅37.5cm

裾幅32.5cm



備品：

※記載のない備品に関しましては撮影用ですので付属いたしません。



◆状態◆



まだまだお使いいただけます。

正規品となりますので、ご安心してご入札ください。



その他状態等は画像にてご確認ください。



◆購入元◆



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です。





【注意事項】

扱う商品は《中古品》、新品・未使用品であっても《一度人の手に渡ったお品物》でございます。 ダメージ等は画像や説明文などで出来る限りお伝えはしておりますが、特性上全ての商品状態をお伝えすることは不可能であることご理解くださいませ。 ※商品によってはより良いものを届けるため、補修しているものがございますのでご了承ください。 ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがあります。 付属品は特別記載のない場合付属致しません。

※プロフィール必読ください。



24-07-225

05803-252 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ✨近年モデル

定価10万越✨

ボッテガヴェネタ

セットアップ

シャツ

パンツ