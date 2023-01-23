『Citizen AutoDater 7 19石黒 ステンレススチール 40M防水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 19分に出品され03月27日 17時 19分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い防水性能】

このCitizen AutoDaterは、40Mの防水性能を備えており、日常生活での水濡れからしっかりと守ります。問題ない稼働品、竜頭操作は特殊で一段引きで時間合わせ、2段引きは引くたびに1日進むパターンです！曜日早送りは無しです

【クラシックなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒い文字盤は、どんなスタイルにもマッチし、ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く活躍します。



【耐久性のある素材】

ステンレススチール製のケースとブレスレットは、ブレスは正規だと思います、今でほぼ最大で19ほどです耐久性が高く、長期間使用することができます。



- ブランド: Citizen

- モデル名: AutoDater

- 色: 黒

- 防水性能: 40M

- 日付表示: あり

- 素材: ステンレススチール



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

時計 タグ Citizen

AutoDater

7

19石黒

ステンレススチール

40M防水