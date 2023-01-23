『Daniel Palillo オーバーサイズ ピンク スウェットG-DRAGON【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 07時 32分に出品され03月11日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Daniel Palillo の ドルマーク スウェット になります。



ジードラゴン着用で当時とても人気が高かった一着です。



今着ても非常に格好良く可愛い一着かと思います。



この機会に是非ご検討下さい。



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【BRAND】 Daniel Palillo ダニエルパリッロ

【COLOR】 ピンク ブラック

【SIZE】 M



肩幅約: 53cm

身幅約: 57cm

袖丈約: 59cm

着丈約: 79.5cm



多少の誤差はご了承ください。

サイズ表記は目安としてご参照ください。



あくまでUsed品となりますので、

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。



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などの様々な商品を定期的に出品していきます。



お好きな方は是非フォローして下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダニエルパリッロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Daniel

Palillo

オーバーサイズ

ピンク

スウェットG-DRAGON