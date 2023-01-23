『【新品未使用】UMBRO アノラックナイロンジャケット ワインレッド テック系【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 15時 39分に出品され04月11日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UMBRO アノラックナイロンジャケット

ワインレッド テック系 ホワイト



新品タグ付きのアンブロアノラックジャケットです！



ホワイトにワインレッドのロゴがとても可愛く男女共に秋冬春に大活躍できるお品物です！



未使用品の為極美品です！



お色：

ホワイト•ワインレッド

※ご使用のモニター•撮影環境によっては多少実物と色味が異なる場合がございます。



サイズ：

表示サイズ M

着丈：約70cm

肩幅：約53cm

身幅：約60cm

袖丈：約62cm

※素人平置き採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



素材：

ポリエステル100%



質問、値下げ交渉等ありましたらお気軽にコメント頂けたらと思います♪

ご希望金額がございましたらご提示頂ければ出来るだけご協力させていただきます！

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※中古品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入をよろしくお願い致します。

トラブル防止の為返品等はご遠慮下さい。

※極力小さくして発送致します。たたみじわ等はご容赦下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用】UMBRO

アノラックナイロンジャケット

ワインレッド

テック系