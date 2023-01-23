『Beats by Dr Dre SOLO3 WIRELESS (PRODUCT…【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 06時 18分に出品され04月03日 06時 18分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未開封品です。家電量販店にて購入しましたが不要になったのでお譲りします。



お値下げ不可。



Beats by Dr Dre SOLO3 WIRELESS (PRODUCT)RED



HEADPHONE TYPE: MINI/LIGHTWEIGHT

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS

color: RED

コードレス種類: 増設HP

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

折りたたみ形状: 折りたたみ

音声アシスタント機能有











接続タイプ···有線・ワイヤレス



構造···開放型



お値下げ御免なさい。新品未開封品のためncnrでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビーツバイドクタードレ