『argue アギュー ミリタリージャケット ジャケット ミリタリ オーバーサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 20時 53分に出品され03月22日 20時 53分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆★

プロフィールをお読み下さい

☆★

※古着、自宅保管にご理解のある方、

購入後24時間以内にお支払い手続きをお願い致します



◽︎argue

VINTAGE TWILL COTTON MILITARY JACKET

付属品: タグ、ボタン



両サイドにポケットあり。

数回着用、ホームクリーニング済み

加工が施されております。

擦れによる色あせなどあります。

状態は写真にてご確認下さい。



中にオーバーサイズのものなど着れて

着用しやすいアイテムです。

ご質問や写真の追加などあればコメント下さい。

古着にご理解頂ける方のみご検討お願い致します。



発送方法: 簡易梱包、圧縮梱包の為畳シワはご了承下さい。



他にもargue出品しております。

同梱可



中古品ですので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

大幅なお値下げ、購入後のキャンセル及び返品には応じかねます。





カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アギュー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ argue

アギュー ミリタリージャケット

ジャケット

ミリタリ

オーバーサイズ