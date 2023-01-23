『nobis ノビス ダウンコート ロング レディース XXS 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 12時 44分に出品され04月13日 12時 44分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★ブランド★★

nobis

ノビス



★★カテゴリ★★

レディース ＞ ダウンコート



★★カラー★★

黒 ブラック

※商品画像は、光の加減で若干色味が実物と違う場合があります。



★★サイズ★★

size XXS

着丈 94cm

身幅 42cm

肩幅 38cm

袖丈 57cm

※平置き採寸。若干の誤差はご了承下さい。



★★詳細★★

特に目立つ傷や汚れ等ありません。

ファーは着脱可能です。



※素人の自宅保管の商品になりますので、多少の経年劣化はご容赦願います。







【古着屋ひまわりの商品について】

✅ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)での購入になりますのでご安心下さい。

✅ですが一般的な中古品になっておりますので、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。中古品USED品にご理解ある方のみご購入お願い致します。

✅自宅保管ですので、畳みシワや多少の劣化がある場合があります。

⭐お手数ですが、ご購入前にはプロフィールのご確認もお願いいたします^⁠_⁠^







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管理番号813

2411 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XXS以下

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ nobis ノビス ダウンコート ロング レディース XXS 黒