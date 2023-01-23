『未使用タグ付 クレストダウン バーバリーブラックレーベル後継 クレストブリッジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 18時 27分に出品され03月30日 18時 27分に終了予定です。即決価格は19,550円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーブラックレーベルの後継ブランドのブラックレーベルクレストブリッジのクレストチェック柄のダウンジャケットです。

サイズはLサイズです。

ブラックレーベルクレストブリッジの代名詞であるクレストチェック柄が全面に使われている人気のダウンジャケットです。

フードにはブランドロゴ入りでかなりかっこいいです。

詳しい商品説明は下部をご覧下さい。







《商品説明》



【アイコニックなクレストブリッジチェックを全体に用いたスポーティーなダウンブルゾン】



都会的でスポーティーな印象を与えるショートダウン。フロントポケットと袖のシガーポケットには、雨の侵入を防ぐ止水ファスナーと圧着によるインフュージョン加工をしている為、急な天候の変化にも対応することが可能です。ダウン特有のステッチを表に出さないシームレスデザインにすることで、スマートな印象を与える一着に仕上げています。



表地には国内の織機を用いたトーナル調のクレストブリッジチェックの先染め高密度タフタをし使用しています。ラミネート加工を施す事で撥水性を持たせています。高級感のある繊細な光沢感は細番手の糸を高密度に織りあげる事で生みだしています。先染めの糸を使用したトーナル調のチェックはカラー表現が繊細な価値感の高い素材です。





未使用タグ付きですが、あくまでもUSED商品なので神経質な方は購入前によく検討して下さい。

トラブル防止の為にもわからない事はコメントして下さい。

ダウンジャケットなので姉妹ブランドのバーバリーブルーレーベル、ブルーレーベルクレストブリッジ好きの方にもユニセックスでお薦めです。



1～6枚目の画像は実物画像ではありませんが、実物のカタログ画像です。

着用イメージの参考にして下さい。

こちらで購入しましたが、かなりかっこよく勿体ないすぎて全く着用していません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用タグ付 クレストダウン バーバリーブラックレーベル後継 クレストブリッジ