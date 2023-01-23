『AVIREX 迷彩 ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 17分に出品され03月27日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

AVIREXは1975年に設立され、アメリカンスタイルのファッションを代表するブランドです。特にミリタリーテイストのデザインが特徴で、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザインの特徴】

このダウンジャケットは迷彩柄で、フロントとバックに刺繍が施されています。特にバックのデザインは目を引くポイントで、カジュアルなスタイルに最適です。



【素材と機能性】

ダウンジャケットは保温性に優れ、寒い季節に最適です。軽量で動きやすく、日常使いにも適しています。



- ブランド: AVIREX

- 素材: ダウンジャケット

- 色: 迷彩

- デザイン: フロントに刺繍あり

- デザイン: バックに刺繍あり

- タグ情報: Sportswear, Avirex U.S.A.



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

迷彩

ダウンジャケット