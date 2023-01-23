『ONKYO A-977 プリメインアンプ中古品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 30分に出品され04月28日 05時 30分に終了予定です。即決価格は19,790円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



2024年9月まで使っていました。

といいましても仕事がありますので

週末に時々聴いていました。



新品で購入後、オーディオラックに収納し、CDを聞くだけに使っていました。



（追記）住まいのスケールダウンの為にコンパクトなアンプに変えました。Panasonicの一体型のものをSAＣ600と、比べると…比べてはいけないのでしょうが、音はこちらの品の方が格段に良いと感じました。

難点はサイズが大きい事です。



出品にあたって、各スイッチ等、リモコンの操作確認をしています。

スピーカーはAのみに接続していたのですが、Bも接続し、音出しの確認をしました。



説明書付きです。



発売当初のメーカー希望小売価格は税抜きで12万円でした。

3～４枚目の写真のとおり、リモコンは使用によるスレや経年による黄ばみが見られます（電池は抜いてありますので、ご用意ください）。



また、ご購入いただいた後の故障対応等はご容赦ください。

付属品は

取り扱い説明書、リモコン,電源ケーブルです



出品に伴い動作確認致しました。



A,Bスピーカー音出し確認

全ての入力端子からの音出し確認

ヘッドホン端子の音出し確認

BASS,TREBLE,PURE DIRECT,POWER AMP DIRECTの確認

A 977でのリモコン操作確認,全てのボタンから赤外線が出ていることを確認

上記意外の機能に関しては確認するすべがない為（phonoレコードプレイヤーを持っていない為に）未確認です。



状態に関しては写真で確認をお願いします



中古品ですので神経質な方は購入をお控え下さい

#A-977



以下メーカー情報より

●定格出力：100W+100W

●周波数特性：10Hz～60kHz（+1dB/-3dB、CD）

●SN比：100dB（CD IHF-A）、70dB（PHONO IHF-A）

●スピーカー適応インピーダンス：4Ω～16Ω

＜接続端子＞

●入力端子：アナログ8（PHONO、TUNER、CD、TAPE、MD、HDD、LINE、MAIN IN）

●出力端子：アナログ2（TAPE、MD）

●スピーカー出力：2（A、B）

●ヘッドホン端子1

＜総合＞

●消費電力：260W（待機時 0.1W）

●最大外形寸法：435W×144H×431Dmm

●質量：17.6kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オンキヨー