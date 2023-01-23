『ISSEY MIYAKE ダークブルー 花柄 テーラードジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 22時 29分に出品され04月09日 22時 29分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新しい服のスペースを作るため、古い服を処分しています。



【ブランドの魅力】

ISSEY MIYAKEは、革新的なデザインと高品質な素材で知られる日本のファッションブランドです。このジャケットは、その独自のスタイルで、特別な場面にぴったりです。



【デザインの特徴】

ダークブルーの色合いに花柄のデザインが施されており、シンプルながらも存在感のある一着です。ゴールドボタンがアクセントとなり、エレガントな印象を与えます。



【着用シーン】

フォーマルなイベントや特別なディナーに最適です。洗練されたスタイルを求める方におすすめのアイテムです。



- ブランド: ISSEY MIYAKE

- 色: ダークブルー

- デザイン: 花柄

- ボタン: ゴールドボタン

- ラベル: ISSEY MIYAKE



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ISSEY

MIYAKE

ダークブルー

花柄

テーラードジャケット