『PALACE london sweat gilet【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 03時 15分に出品され03月31日 03時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PALACE SKATEBOARDS

スウェット生地のベストです。

色はネイビー、サイズはSです。



PALACEの原宿の店舗で購入しました。

2万円ほどだったと記憶しています。



着丈約66cm

身幅約53cm



Sサイズですが、大きめのサイズ感となっております。



2、3回着用しましたが、目立つ汚れ等はありません。洗濯済みです。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パレススケートボードズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PALACE

london

sweat

gilet