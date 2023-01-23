『ビックリマン スケートボード コンプリート デッキ ツール/バッグ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 51分に出品され03月31日 11時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビックリマンとnamelessage(ネームレスエイジ)のコラボ商品の【ヘッドロココ】のスケボーです。

⭐︎新品未使用⭐︎ ビニールも外さず、日焼けしない場所で飾っていただけなので、【美品】だと思います。

長さ 76㎝、幅 18㎝



材質 ステンレス鋼, アルミニウム, 木材, メープルウッド

積載量 250 kg



【付属品】ツール・専用バッグ（ヘッドロココのワンポイント付き） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ネームレスエイジ