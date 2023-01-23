『STONE ISLND ハイネックトレーナー M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 34分に出品され03月09日 01時 34分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年に正規店にて購入したSTONEISLNDのトレーナーです。



前身頃に3つのポケットが付いていて、ネック部分はドローコードで強度の調節が可能です。裏起毛ですので寒い季節にも適しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLND

ハイネックトレーナー

M