『BY★1827★ 色留袖 袷 正絹 暗いピンク色 金駒刺繍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 27分に出品され03月15日 02時 27分に終了予定です。即決価格は21,471円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★サイズは、２枚目画像をご覧ください。



★種類・・着物 色留袖 比翼仕立て 袷



★紋・・違い鷹の羽 三つ紋



★色・・暗いピンク色です。

和名色見本では「退紅色（ダルピンク）」が、まあまあ近いですが、完全一致と言うほどではありません。

柄の一部に、金駒刺繍があります。



※撮影が難しい色でした。色味は、1枚目と8枚目がだいたい近いと思いますが、印象違いはお許しください。



★素材・・正絹（素材タグなし、手触りで確認）



★状態

自宅保管品です。古着として割り切れる方にお願いします。



※右袖に小さいシミが2，3個あるようですが、うまく写りませんでした。

完全に割り切れる方のみお願い致します。



着用していただけます。



※丁寧に検品していますが、小さなシミ、薄いシミは見落とす場合があります。あらかじめご了承ください。



※モニターにより色味が違って見え、実際の色通りに撮影することが難しいです。お色味の印象違いはお許しください。



【発送方法】

簡易包装にて送らせていただきます。

よろしくお願い致します。



#chobihigeK

398

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身丈(肩山から)...165〜169cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ BY★1827★

色留袖

袷

正絹

暗いピンク色

金駒刺繍