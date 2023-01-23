『BY★1827★ 色留袖 袷 正絹 暗いピンク色 金駒刺繍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 27分に出品され03月15日 02時 27分に終了予定です。即決価格は21,471円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 10725
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アンティーク名古屋帯 しつけ糸付き ピンク 向日葵 唐草 正絹 No.2-30
¥ 9867
落札価格21471円
568 入札履歴
終了
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