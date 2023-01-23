『新品G/FOREジーフォアゴルフレディースニットベスト白【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 59分に出品され03月17日 09時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用、タグ付き



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カラー：ホワイト

サイズS着丈：52cm バスト90cm 肩幅40cm

サイズM着丈：54cm バスト94cm 肩幅42cm

サイズL着丈：56cm バスト98cm 肩幅44cm





※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

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※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります、御了承下さませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S