『FRANCK MULLER フランクミュラー 時計 ボックス 空箱 外箱【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 26分に出品され05月04日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古物商取得済み。

東京都公安委員会から許可を得ています。



大手リサイクルショップにて購入、鑑定士による真贋の鑑定済みの正規品です。



■ブランド

FRANCK MULLER フランクミュラー

時計ボックス



■カラー

茶 ブラウン



■採寸

高さ 12cm

横 24cm

幅 15.5cm



若干の誤差はご容赦ください。



■付属品

外箱



■状態

外箱破損、汚れあり



●備考

◆新品 未使用品 ではなく、USED品です。

◆コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせください！

◆撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。

◆細心の注意を払って検品、清掃を行っておりますが、保管による微細なキズや匂い残りがある場合がございます。



上記にご理解頂いた上でのご購入お願い致しますm(_ _)m

中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。





c061121-15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フランクミュラー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ FRANCK

MULLER

フランクミュラー

時計

ボックス 空箱 外箱