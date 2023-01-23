『⭐︎FOURTEEN RM4ウェッジ 58° 950GH HT WEDGE(S)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 03時 20分に出品され04月08日 03時 20分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️❤️新品未使用❤️⭐️



FOURTEEN フォーティーンRM4ウェッジ 58° 950GH HT WEDGE(S)



⭐️模造品・偽物などの確認メッセージがありました。

少しでも不安に思われる場合はご購入をお控え下さい。



⭐️傷・汚れについて

目立つものは写真に記載しておりますが写真では写しきれない傷・汚れがある場合もあります。



RM-4

THE ALL NEW RM Wedge！

「RM」がUS PGA ツアーでの実績を積んで満を持して登場！ 新たにステップブレードや精密機械加工を加え、製品精度、スピン精度、操作精度、デザインを進化。グリーン周りで要求される様々な状況に対して、競技者のイマジネーションにしっかりと応え、最高の結果を残す。 新しい「RM‐4」はそんなプレイヤーの技術を向上し成長させてくれる、ハイパフォーマンスデザインウェッジです。



❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。

下記からも確認できます。

↓

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⭐️まとめ買い対応⭐️

ゴルフクラブ・シャフトはそのままご購入頂き、申請了承後に1500円引きで専用表示にで掲載させて頂きます。他の商品(アライメントスティックカバー・練習器具)などはコメントでご確認下さい。



⭐️注意⭐️



ご購入前に必ず、コメントに連絡をお願い致します

商品の状態、在庫状況を再確認致します



仕事で出張の時は配送が出来ない場合がございます。ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。



◆計測は目安としてお考え下さい。

◆必ず写真で傷をご確認下さい。



◼️クラブ説明

FOURTEEN RM4 ◆ヘッド素材:•ニッケルクロムメッキ

◆ サテン仕上げ

◆ソール形状: S

◆バウンス角: 14度

◆クラブバランス: D-2

◆クラブ長さ: 35インチ

◆クラブ重さ: 450g

◆ロフト角: 58度

◆ライ角: 64度

◆シャフト: 950GH HT WEDGE(S)

◆シャフト重量: 98g

◆キックポイント: 中調子

◆グリップ: FOURTEEN オリジナル



RM43 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォーティーン