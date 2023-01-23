『【新品未開封】S.H.Figuarts 仮面ライダーカブト 真骨彫製法 10th【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 05分に出品され03月20日 03時 05分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.の出品になります。



プレミアムバンダイにて抽選にあたり、購入しましたが、不要になりましたので出品いたします(本当はキャンセルしたかったのですが、当選後はキャンセルできない仕組みだったため)。



商品状態は新品未開封で、何も手を加えていない状態になります。



私が持っているよりも必要な方に方にお譲りしたいと思いますので、ご検討のほどよろしくお願いします。



以上、よろしくお願いします。



以下、公式サイトからの引用文です。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム」が、真骨彫製法 10th Anniversary Ver.で登場！

2014年に真骨彫製法の第１弾として発売された「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム」が真骨彫製法ロゴを配したデザインの台座をプラスしてアニバーサリーアイテムとして再登場！

劇中のスーツの色を再度解釈して定義しなおしたカラーリングで真骨彫製法10周年にふさわしい特別な仕様として商品化！





仮面ライダーカブト

主な商品内容

・本体

・交換用手首右４種左３種

・カブトクナイガン（ガンモード）

・カブトクナイガン（クナイモード）

・真骨彫製法台座パーツ

主な商品素材 ABS・PVC

商品サイズ 全高：約140mm

対象年齢 15歳～



フィギュア種類...単体フィギュア

キャラクター名...仮面ライダーカブト

フィギュア名...真骨頂 仮面ライダーカブト ライダーフォーム

フィギュア名...真骨頂 仮面ライダーカブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エスエイチフィギュアーツ