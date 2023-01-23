『新品 箱付 ポールスミス グレイハウンド 薄型フラップ長財布 黒 男女兼用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 46分に出品され03月04日 10時 46分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 箱付 ポールスミス グレイハウンドプリント 薄型フラップ長財布 黒 Ｋ4421



商品内容

☆ブランド☆ Paul Smith ｜ ポールスミス



☆商品名☆ 長財布【Printed Greyhoundシリーズ】



☆サイズ☆ 横：約 19.6cm 縦：高さ 約9.5cm 最大マチ：約2.4cm



☆仕様☆

【外側】‐

【内側】かぶせ開閉

ファスナー開閉小銭入れ（内仕切り無）

お札入れ×1

ワイドオープンポケット×1

カードポケット×6



☆素材☆ 牛革



☆色☆ 黒白・ブラック（ホワイト柄） ※画像でも確認下さい



☆状態☆ 新品未使用・箱付



☆定価☆ 33,880 円（税込み）



☆コメント☆

Paul Smith（ポール・スミス）グレイハウンドを大胆にプリントした長財布です。

愛嬌のある折れ耳や賢そうな表情、流線型の美しいボディなどをリアルに表現しています。人とかぶりにくいユニークな柄に加え、革らしいナチュラルな表情も魅力です。

シンプルかつ実用的なかぶせタイプです。

長財布には珍しい薄型でスリムなボディ。スマートに持ちたい方に喜ばれます。

ワンちゃん好きな方へのギフトとしてもおすすめのアイテムです。



※本商品は正規店購入の新品ですが僅かな展示歴があります。

※レザー商品です。素材に起因する小傷やアタリ、革の持つシワ模様もできるだけ映るよう撮影しております。



注意事項

☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。（Z） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

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