『fumito ganryu フミト ガンリュウ ラペルモッズコート サイズ 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 00時 51分に出品され04月24日 00時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーバーサイズの薄手のジャケットです。





当方もこちらで購入しました。

秋春にぴったりの薄手のミリタリーコートです。

ポリコットンでシャリ感のある生地です。

オーバーサイズです。

寸法は8枚目をご覧ください。



状態としては美品ですが、左袖の絞り調節のボタンが２個あるうちの一つ購入時点ですでに紛失されており無かったようです。

当方はとくにそれによる不便は何も感じませんでした。



お値段交渉はご遠慮くださいませ。



あくまでも中古品のため神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フミトガンリュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ fumito

ganryu

フミト ガンリュウ ラペルモッズコート サイズ 2