『USA POLO SPORT ポロスポーツ キャップ Ralph Lauren【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 34分に出品され03月11日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,090円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このキャップは、「USA」と「POLO SPORT」の刺繍が施されており、アメリカ国旗のデザインが特徴です。

ツバ裏がナス紺、茄子紺に良い感じに色褪せしてるので、使いやすいかと思います。



【快適なフィット感】

調整可能なバックストラップが付いているため、さまざまな頭のサイズにフィットします。



【スタイルのアクセント】

カジュアルなスタイルにぴったりのアイテムで、日常のコーディネートにアクセントを加えます。



※古着扱いにはなりますが、状態は良い方かと思います。古着にご理解の上ご購入お願い致します。

※ポスト投函にて発送予定です。

予めご了承下さい。



- 色: 赤(ワインレッド、エンジに近い赤かと思います)感じ方には個人差がありますので予めご了承ください。

- デザイン: USA、POLO SPORT、アメリカ国旗の刺繍

- スタイル: キャップ

- バックストラップ: 調整可能なストラップ



星条旗

ラルフローレン

ポロ

polo

tommy hilfiger

トミーヒルフィガー

90s USA製 POLO SPORT コットン キャップ cap



80s 90s 00s オールド 47 クーパーズタウン cooperstown COMOLI コモリ エベッツフィールド ebbets field エルエルビーン llbean beams 1LDK ennoy スタイリスト私物 700fill ダブルアールエル ブルックスブラザーズ

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ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロスポーツラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ USA

POLO

SPORT

ポロスポーツ

キャップ Ralph

Lauren