『CUNE ウサギがいっぱいミニウォレット ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 34分に出品され03月03日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウサギがいっぱいプリントされたL字型のミニウォレット。内側はカードポケットが1箇所と小銭を入れられるスペースがあります。



新品未使用



DETAIL

品番

ANLOM01

素材

表地/ナイロン100％

裏地/ナイロン100%

実寸

タテ9 ヨコ10.5 (Dカン含まず)



原産国…中国



カラー...オレンジ



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キューン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ CUNE

ウサギがいっぱいミニウォレット

ブラック