『【新品未開封】Taylor Swift Folklore テイラー・スウィフト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 23分に出品され04月08日 20時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アーティスト】

Taylor Swift



【タイトル】

Folklore: The Long Pond Studio Sessions (From The Disney+ Special)



【状態】

盤：S

ジャケット：S



【説明】

新品未開封ですが、ジャケットの一部に配送時に生じた多少の痛みがあります。

詳細は画像をご確認いただき、ご納得された方のみご入札下さい。



No.10051 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ 【新品未開封】Taylor

Swift

Folklore

テイラー・スウィフト