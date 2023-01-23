『BLACKPINKアルバム セット 17点【2024年最新】 』はヤフオクでから03月02日 23時 58分に出品され03月02日 23時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため、全部セットで売ります

トレカカード無しです！

一部のアルバムは傷、汚れなどあります。ご理解の上ご購入お願いします



バラ売り可能。気になるアルバムありましたら教えて下さい



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アルバム セット KPOP アイドル 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: やや傷や汚れあり

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K-POP・アジア タグ BLACKPINKアルバム セット 17点