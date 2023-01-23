『LOEWE ヤゴ リュック ナップサック レザー ネイビー ロエベ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 08時 43分に出品され03月14日 08時 43分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 「LOEWE YAGO / ロエベ ヤゴ 」



ナップサック ネイビー



2014年に大胆なリブランディグを行った現ロエベ、こちらのレザーナップサックは2014〜2016年ごろの作品と記憶しております。



現在ロエベのアートディレクターのジョナサンアンダーソンがロエベに就任した当初の初期作品で廃盤になっている作品は流通量が希少となります。



スタイリストの山本マナさんが当時雑誌で私物紹介されており印象的でした。



ユニセックスなデザインで、重さもレザーなのに軽く使いやすいです。



サイズ はW39 x H45 x D10 x L64 cmです。



カラーはダークネイビー。

素材は柔らかいレザーです。



表面中央の下部にさりげないサイズで刻印されているロエベのロゴがおしゃれです。



ロエベの保管用の布袋付き。



開口部内側の側面にシリアルナンバーがレザーに刻印されています







「ロエベ」の格式の高さはそのままに、デイリーに愛用できるリュックはさまざまなシーンで活用できます。

極上の触り心地がクセになる柔らかいレザーとT字型構造により折り畳むことが可能。

さらに内側にはポケットが付いていて実用性の高さも抜群。

使いこむほどに味わい深さが増す、本物志向の人におすすめなリュックです。





全体的にコバに使用感は感じます。

4本の紐の部分は元々コバが無いデザインでした（開口口の内側を滑らせる作りだからだと思います）



レザーは画像の通り中古美品のうちと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ヤゴ リュック ナップサック レザー ネイビー ロエベ