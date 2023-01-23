『shikama takumi様専用 テーピングトラックジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 21分に出品され04月19日 08時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRED PERRY フレッドペリー テーピングトラックジャケット

J4620



ラインポロとならぶフレッドペリーのDNA、トラックジャケット。ビンテージライクなコットン混トリコット生地を本体に採用し、90年代に登場した当時の風合いを再現しています。



ブランドを華麗にアピールするローレルをあしらったトラックテープは、2022秋冬からシックなアイコンに変更され、より大人の雰囲気に。左胸のローレル刺繍はそのままに、ラインポロ同様に気品あるルックスで、一般のスポーツジャージとは一線を画す仕上がりになっています。



セットアップでの着こなしはもちろん、モッズさながらにポロとデニムに合わせた羽織モノとしても◎、ゆったりサイズを着れば古着風のこなれたコーデにも活躍します。



カラー ブラック

サイズ L

平置き 袖下丈約57㎝ 身幅約60㎝ 着丈約67㎝

素人採寸になりますので若干の誤差はご了承下さい。



2回程度の使用ですのでダメージなく大変綺麗な状態です。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



ゆうパックにて発送致します。(変更有、プロフのご確認をお願い致します。）



※フリマアプリでのみ出品しております。

当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されていることがございます。

発見した際はご注意下さい。



#FREDPERRY

#フレッドペリー

n48425 34 14000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ shikama

takumi様専用

テーピングトラックジャケット