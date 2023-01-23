『未使用 オマージュデザイン 30サイズ ラグジュアリー 2WAY 本革 高級品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 08時 28分に出品され05月09日 08時 28分に終了予定です。即決価格は15,447円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用



人気デザイン オマージュデザイン



本革使用 高級品



ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY



キャメル ライトブラウン







人気のラグジュアリーブランドのオマージュデザインです。





本体素材には上質で弾力のあるシュリンクレザー(本革)を使用しており高級感があります。





ハンドバッグとショルダーバッグの2wayで使え、マチのあるころんとしたフォルムで収納力も兼ね備えた便利なアイテムです。







バッグサイズ

縦19cm横30cmマチ16cm

持ち手立ち上がり14cm

ショルダーストラップ 75cm(持ち手込)



外ポケット2

内ポケット2







展示品のためわずかな汚れやシワが見られます。使用感はなく気持ちよくお使い頂ける状態です。







完璧な商品をお求めの方はお控え下さい。









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カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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