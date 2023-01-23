『新品】LONGCHAMP プリアージュ・ネオ最新デザインS セメント グレー系【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 08時 09分に出品され03月05日 08時 09分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



3way(トート、肩掛け、斜め掛け)出来るタイプです。



●送料込み

●折り畳んで追跡可能なヤマト宅急便コンパクトにて発送いたします。



恐れ入りますが、最安での出品の為

お値段交渉はご遠慮下さいませ。



ロンシャンのルプリアージュ•ネオ。ミニマルなデザインで軽量素材ながらも、落ち着いた雰囲気に。底マチの広い舟型のフォルムで、荷物をたっぷり収納することができます。

デイリーユースのみならず、様々なシーンで活躍するアイテムです。



肩掛けの長さも調整可能なのでかなり便利だと思います。



☆詳細



■色: セメント(ライトグレー)

■サイズ

本体サイズ：

約 25(横下)×20(縦)-38(横上)×16cm(マチ)

ショルダーストラップ長さ：

約62-103cm (長さ調節可 取り外し可)



● ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。予めご了承ください。



Made in France

フランスパリのロンシャンアウトレット店舗にて購入、正規品でございます。



☆ご注意☆

海外製品の為、折ジワ、系ほつれがある場合がございます。

また内側のコーティング加工の為ビニール臭のような匂いがする場合がございますので予めご了承ください。

日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品】LONGCHAMP

プリアージュ・ネオ最新デザインS

セメント グレー系