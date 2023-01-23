『販促品 ROLEX希少品 ロレックス 掛け時計 金 青 サブマリーナ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 43分に出品され04月16日 21時 43分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外ブティック販促用の壁掛け時計です。

希少性が高く、大変人気のため

お早めのご購入をおすすめします！！！



動作確認の為1度開封してありますが新品未使用です。

匿名配送



【商品】

ロレックス ROLEX サブマリーナ 青 金



大型壁掛け時計



【サイズ・色】



ゴールド ブルー



34cm 厚み5cm



【仕様】

単三電池一本で動作確認済み。

秒針はスムーズなオートマティックタイプ。



◆暗い場所でも時計が見やすい

◆ロレックス独自の夜光塗料が使われている



【その他】

画像に写っている現物を

箱に入れて梱包をし発送致します！

状態は画像にてご確認ください。









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