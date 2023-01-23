『※E ricさん専用※ SHOKZ OPEN SWIM PRO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 49分に出品され04月15日 09時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今月新品にて購入しましたが、サイズが合わなかったたも出品致します。

なお、使用頻度はジムで一度使用したのみです。

よろしくお願いします。



【ブランドとモデル】

SHOKZのOPEN SWIM PROは、骨伝導技術を採用したスポーツイヤホンです。水中でも使用できるため、プールでのトレーニングに最適です。



【デザインと色】

オレンジと青の鮮やかな配色が特徴で、スタイリッシュなデザインが魅力です。軽量でフィット感も良好です。



【機能と性能】

防水性能があり、水中でも音楽を楽しむことができます。骨伝導技術により、耳を塞がずに周囲の音を聞きながら音楽を楽しむことが可能です。



- ブランド: SHOKZ

- モデル名: OPEN SWIM PRO

- タイプ: 骨伝導イヤホン

- 色: オレンジと青

- 防水性能: 水中使用可能

- パッケージ内容: 本体、取扱説明書



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い