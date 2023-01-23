『【極美品】GUCCI☆グッチ☆GGキャンバス☆本革長財布☆ハートメタル☆ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 18時 08分に出品され04月28日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI☆グッチのGGキャンバス2つ折長財布です。



■ブランド GUCCI

■素材 キャンバス

■カラー 茶 ブラウン 黒

■サイズ 横19cm×縦11.2cm×厚さ1.8cm



大手ブランド買取店(鑑定済み)又はブランドオークション(鑑定済み)にて購入致しました。



【商品状態】



目立った傷や汚れがなく、とても綺麗な状態です！



もし何か気になる点がある場合は、コメントに質問よろしくお願い致します☆





GUCCI☆グッチの財布はまだまだありますよ！↓



#ひめこ【GUCCI】財布 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【極美品】GUCCI☆グッチ☆GGキャンバス☆本革長財布☆ハートメタル☆ブラウン