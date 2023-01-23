『極美品✨ BALLY バリー トレインスポッティング バックパック リュック 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 12時 25分に出品され03月28日 12時 25分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆アイテム

BALLY バリー

トレインスポッティング トレスポ

バックパック リュック ナイロン レザー 本革

ビジネス 通勤 仕事用 大容量 ショルダー バイカラー

キルティング メンズ レディース ブランド



◆商品ランク：A

S：未使用品

SA：ダメージのほとんどない未使用品に近いお品

A：目立ちにくいダメージや使用感はあるが、かなり状態が良いお品

AB：使用感やダメージはあるが、比較的状態が良いお品

B：使用感やダメージがあるが、使用には問題なくまだまだ活躍できるお品



◆状態

・レザー部分のスレなど多少の使用感はありますが、全体的にかなり状態良いキレイなお品です!(^^)!✨



◆仕様

外側

ファスナーポケット×1

内側

フリーポケットｘ3

ファスナーポケット×1



◆サイズ

ヨコ 30㎝

タテ 40㎝

マチ 14㎝

ショルダー 約 51〜73㎝

※多少の誤差はご容赦ください。



◆カラー

ブラック 黒



◆シリアル

画像12枚目



◆付属品

なし、本体のみ

画像の装飾品は付属しません。



◆購入元

正規品ブランドオークション

古物市場 AACD加盟買取店 買取

オークションストア 大手ECサイト



★全ての商品はプロによる真贋鑑定済みの正規品となりますのでご安心ください。



※万が一正規品でない場合は返品返金対応いたします。詳しくはプロフィールをご確認ください。



◆発送

通常１～２日以内の発送を心がけています。

遅れる場合はご連絡いたします。



◆商品状態や画像の色味、返品などの注意事項をプロフィールに記載しておりますので必ずご購入前にご確認ください。



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管理：D572202 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨

BALLY

バリー

トレインスポッティング

バックパック

リュック

黒