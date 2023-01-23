『90s フライトジャケット レザー ワッペン f-14 スペイン 50サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 08時 21分に出品され03月23日 08時 21分に終了予定です。即決価格は13,340円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Authentic only



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F-14戦闘機や各種パッチが施された本格派のレザーフライトジャケットです。ヴィンテージ感あふれるデザインと上質なレザー素材で、コーディネートに独自の存在感を与えます。スペイン製で、50サイズとゆったりとしたサイズ感です。



着用シーン



アウトドアやカジュアルな街歩きに最適です。特にミリタリースタイルやヴィンテージスタイルを好む方にはおすすめで、クールな印象を与えます。また、コレクションとしても価値のあるアイテムです。



着用時の見た目



ラフでかっこいいシルエットを演出し、存在感抜群です。胸元や袖にあしらわれたパッチがアクセントとなり、ミリタリーテイストが一層引き立ちます。革の質感も良く、着用するほど味わいが増します。



サイズと適合身長や着こなし



50サイズは身長175cm〜185cmの方におすすめです。ミリタリーファッションやカジュアルスタイルに合わせやすく、デニムやチノパンとの相性も抜群です。











【ブランド】 benet melsion

【カテゴリー】 フライトジャケット レザー

【カラー】 黒

【素材】 レザー

【状態】 美品の

【管理番号】 162



（色味が多少の異なる場合があります)

平置き素人採寸になります。多少誤差がある場合があります

肩幅 ⭐︎ 48

身幅⭐︎ 50

袖丈⭐︎(＊ラグラン袖の場合は裄丈) 56

着丈⭐︎ 50



○状態

中古品ではありますがまだまだ使用していただける商品となっております。神経質な方はトラブルの原因になりかねないので購入はお控えください。



状態記載は主観です。



仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージ、または臭いにはご了承ください。



◆配送に関しまして‥

最安値の発送。圧縮発送する場合があります。



#あかりアウター

#あかりフライトジャケット

#あかりメンズ











レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

フライトジャケット レザー ワッペン

f-14

スペイン 50サイズ