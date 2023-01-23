『SURVIVALON BREVIS JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 10時 46分に出品され04月21日 10時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SURVIVALON / BREVIS JACKET



color : NAVY



size : M



定価 : ￥５９８００



クリーニング済み



生地の生産からデザイン、縫製まで全ての工程を一貫してアメリカ国内で行っている[ SURVIVALON ]



幼少の頃からセーリングやフィッシングに親しんできたデザイナーのBERT氏は、その為の丈夫なウェアが無かった事から自分で[ BERT PURITZER ]ブランドを設立し、様々なアウトドアアイテムを数多くデザインし生産してきました。

そのBERT氏自ら監修し、1975年にデザインした海洋用スポーツウェアをベースに素材や細かいディテールをアップデートして作られたのが、



"BREVIS JACKET"です。



素材は[ SURVIVALON ]がオリジナルで織り上げた"SURVIVALON CLOTH"で、元は第２次大戦時にイギリス空軍のパイロットの為に開発されたコットン100%の高密度ポプリン素材を再現したものです。

ロングステープルコットン（長繊維綿）を高密度に織り上げた重厚な生地で、自然な風合いと通気性がありながら、耐水性、防風性、保温性に優れた高機能素材です。



フードはスナップボタンで留める襟の中に収納出来るようになっており、身幅は適度なゆとりがあるので重ね着もしやすく、腕を動かし易い立体的な袖付けや肘のプリーツ、アクティブに動き易い短めの着丈、裾の後ろ側はラウンドして少し長めになっており裾に通してあるドローコードはフロント両サイドの2WAYポケットの中で調節出来る作りになっています。



裏地は微起毛された生成りのコットンツイル素材なので、しっかりとした質感でありながら肌当たりが柔らかく、半袖の上に羽織った時も快適です。

一見シンプルでありながら、最高の素材と機能性を追求して作られたジャケットで、海や山などのフィールドでは勿論、タウンユースでも違和感無く着る事が出来ます。





よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SURVIVALON





BREVIS

JACKET