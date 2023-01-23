『【希少】キャロウェイ ローグST MAXユーティリティ 4H 5H 2本セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 02時 27分に出品され05月07日 02時 27分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャロウェイ

ROGUE ST MAX ユーティリティ 4H 5H 2本セット



ロフト : 4H(20°) 5H(23°)

シャフト : 【希少】Fujikura MC 70 for Callaway

長さ : 4H 40.0インチ

5H 39.5インチ

利き腕 : 右

ヘッドカバー:有り



ソールのすれ傷も少なく、クラウンは美品だと思います。

また、グリップも使用できる状態です。

詳しくは画像をご確認ください。



＊２本セットでの販売です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ