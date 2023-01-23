『Salvatore Ferragamo ヴィンテージ ヴァラ ミニバッグ 紺【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 20時 04分に出品され03月06日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京のデパートで購入しました。



あまり使用してなかったので綺麗だと思います。

中古品にご理解ある方のみご購入下さい。



サイズ

縦15

横18

マチ6

ショルダー長さ121





カラー...ブルー ネイビー



素材...本革

型押し 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Salvatore

Ferragamo



ヴィンテージ

ヴァラ ミニバッグ 紺