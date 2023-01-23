『管理番号72 Apple iPhoneSE3 64GB SIMフリー 保証あり【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 22分に出品され03月26日 14時 22分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧頂きありがとうございます。



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★豪華特典★

・フィルム・充電ケーブル・ケース・SIMピン・バンカーリング・ケーブルカバー・クリーナーシート



※オマケ無しの場合は1000円のお値下げさせて頂きます。お声掛けください。



出品されているiPhoneは全てネットワーク利用制限に問題が無く出品規約に基づき出品しております。



【ご購入を検討されてる方へ】



※箱は撮影用となります。



※配達時の事故などに対応してます補償あり発送での発送となります。



【詳細詳細】

●機種名: iPhone SE3

●容量: 64GB

●バッテリー:最大容量100%

●キャリア:SIMフリー

●アクティベーションロック:解除済み

●初期化:済み

●動作確認：起動、充電、カメラ、電源ボタン、音量ボタン、ボタン類、電波、液晶及びタッチパネルの動作を確認済み。



中古品となりますので神経質な方はSランク商品をお求め頂くかご購入を再考して頂く事を推奨いたします。



商品に同梱されています用紙からご連絡いただければ、受取り評価後より起算して14日間は保証させていただきます。



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etc....





管理番号72



9996 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル