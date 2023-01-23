『70s McGREGOR ステンカラーコーチ マックレガー チェック柄 IVY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 04時 55分に出品され03月15日 04時 55分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s 70年代

McGREGOR マックレガー マクレガー

ステンカラーコート バルマカーンコート

マドラスチェック 総柄

ラグラン袖 チンストラップ







着用感少なく美品です。



サイズ：M 身幅57丈97



素材：綿100%



ニチメン衣料株式会社。



めちゃくちゃカッコいいです。



激レア、希少。



ヴィンテージ、アンティーク、オールド品になりますので完璧な物をお求めの方はご遠慮下さいませ。



いかがですか？











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