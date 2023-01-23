『H-432 名古屋帯 名古屋仕立て 正絹 九寸 シンプル ナチュラル 孔雀【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 10分に出品され03月17日 19時 10分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#メジロちゃん



【内容】

~種類~ 名古屋帯 名古屋仕立て

~素材~正絹

~寸法~ 長さ357.5cm 幅 31.5cm





【説明】

シンプルナチュラルな孔雀などの可愛い柄の名古屋仕立て名古屋帯になります^ ^

お色味は写真①②辺りが実物に1番近いです。



目立つ汚れやシミは見当たりませんでした

可愛い帯ですので是非.*✿





⚠中古品です畳皺、締跡、臭いが有る場合がございます。

⚠見る端末でお色味変わって来ます。ご了承願います。

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【必ずプロフィールを見て下さい】

全ての内容を納得して頂いた上での御購入でお願い致します。





フォローよろしくお願い致します(^-^)



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