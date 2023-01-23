『H-432 名古屋帯 名古屋仕立て 正絹 九寸 シンプル ナチュラル 孔雀【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 10分に出品され03月17日 19時 10分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
作家もの 付け下げ 梅 枝垂れ 黒地 お洒落 着物 102a d
¥ 17697
袋帯 膨れ織 縮れ織 海老色 臙脂色 NO-1179
¥ 9984
Y1794◇美品 正絹 手縫い仕立て 紬訪問着 着物
¥ 9880
正絹 フルセット（正絹長襦袢 含む）正絹比翼付き 吉祥柄高級黒留袖
¥ 48750
レース半衿 帯締め 帯揚げ白絞り 帯飾り(襟飾りにも）◾️振袖 成人式
¥ 7246
【未使用美品✨】東レシルック 洗える着物 飛び柄小紋 赤茶系 トールサイズ I1
¥ 9048
浦野理一 経節紬 小紋 正絹 縦縞 間道 美品 イ4836
¥ 52800
【最高峰極美品】重要無形文化財 本場結城紬「結」葡萄鼠色 100亀甲 流水七宝文
¥ 25080
裂取りに華紋の袋帯 着物 125w
¥ 7254
正絹 全通袋帯《膨れ織 幾何学模様 小花》
¥ 7566
帯250 ●高級 正絹 地紙栄文 六通 袋帯
¥ 9750
袋帯 京都 西陣 金糸 綺羅々 衣鳳泉 黒 金 横段 蜻蛉 中古 kp1616
¥ 10335
印傳屋フォーマルバック ハンドバック 総柄 金具
¥ 9204
美品 袋帯 青みの赤 桜 金糸 長さ4m31cm お洒落 正絹 仕立て上がり
¥ 9360
懐剣、箱せこセット
¥ 7800
美品 吉野一廉落款 辻が花 ゆったりサイズ 着物“満ちる幻想”訪問着B-38
¥ 25500
西陣織（株）山田幸 煌彩箔錦 薄金箔引地蜀江正倉院華文 芯入仕立代込 新品
¥ 16150
正絹塩瀬地染め名古屋帯(Ｎo.408)
¥ 7254
落札価格9620円
105 入札履歴
終了
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