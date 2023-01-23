『大谷翔平 WBCプリントユニフォーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 43分に出品され03月26日 15時 43分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WBCユニフォーム プリントタイプ

フリーサイズ

ミズノ正規品

応援で、服の上から2回使用してます。

洗濯済みです。



折りたたんでの発送となること、ご了承下さい。



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【選手名と背番号】

このユニフォームには、選手名「OHTANI」と背番号「16」が大きくプリントされています。特に大谷選手のファンにはたまらないアイテムです。



【国を代表するデザイン】

ユニフォームには「JAPAN」の文字があり、日本代表チームの一員としての誇りを感じさせます。国を応援するための完璧な選択です。



- 選手名: OHTANI

- 背番号: 16



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし