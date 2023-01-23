『美品♡カナダグース Canada goose カモフラ 迷彩 ダウンベスト S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 00時 11分に出品され03月30日 00時 11分に終了予定です。即決価格は21,150円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

カナダグース Canada goose

カモフラ 迷彩柄 ダウンベスト

※購入先∶越谷レイクタウン



【サイズ】S

肩幅...43cm

身幅...57cm

着丈...70cm

※素人採寸のため誤差お許しください。

日本サイズのM〜Lのサイズ感です。

（参考までに当方182㌢でジャストです。）



●希少なカモフラ・迷彩柄のダウンベスト

●サイズはゴールデンサイズのS

●購入後、着用回数は数回程度なので、

目立つ汚れや傷は有りません。

●写真にて国内正規品のホログラムタグと

株式会社サザビーリーグのタグを確認して下さい。

●これから秋冬に大活躍します。

新品ではもう購入できないモデルです。



※商品の状態については写真を見てご判断ください。

神経質な方や完璧な美品を求められる方は購入をお控えください。

購入後NCNRでお願いします。

写真追加や質問等

お気軽にコメントお待ちしてます。



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まとめ買い希望の方はコメントお待ちしてます(•ө•)♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品♡カナダグース

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カモフラ

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S